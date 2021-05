Faculdade Unicampo realiza atendimento de fisioterapia pediátrica gratuito

A Faculdade Unicampo visando a aplicar as práticas pedagógicas e ampliar a experiência acadêmica, tem realizado na Clínica-escola de Fisioterapia da Faculdade Unicampo – UNIFISIO uma série de atendimentos para comunidade mourãoense. Dentre eles a Fisioterapia Pediátrica.

O Professor e Fisioterapeuta Anderson Brandão fala sobre os atendimentos “é uma área da fisioterapia que utiliza uma abordagem com base em técnicas ortopédicas, neurológicas e cardiorrespiratória, que integram os objetivos fisioterápicos com atividades lúdicas. Na fisioterapia pediátrica a atenção do profissional está voltada ao crescimento e desenvolvimento infantil, com objetivo de avaliar e tratar disfunções, recuperar movimentos, tratamentos neurológicos, problemas respiratórios ou mesmo recuperar lesões de origem ortopédicas, com foco total em bebês e crianças”.

Na oportunidade, o professor fala sobre a importância da Fisioterapia para as crianças. “É importante falarmos que quanto mais cedo a fisioterapia entra com as intervenções necessárias melhor será o desenvolvimento da criança, bem como melhor serão os resultados ao longo do processo”.

Os atendimentos estão disponíveis gratuitamente para pacientes com até 15 anos que necessitam de tratamento por meio da Fisioterapia. Os serviços são oferecidos a toda população de Campo Mourão e da COMCAM. Os agendamentos poderão ser feitos pelo telefone (44) 99861-2225 ou 3016-7133.