Moradora de Terra Boa está desaparecida e bombeiros fazem busca em rio

Uma moradora de Terra Boa, identificada por Ivone de Fátima Lavagnolli Rossi, 54 anos, está desaparecida desde a manhã de terça-feira, 15, após sair de casa dirigindo uma caminhoneta Fiat Toro.

Segundo as informações ela teria saído de casa para ir a uma farmácia e depois visitaria sua mãe, porém desde então a mulher não foi mais vista pela família.

Familiares, amigos e equipes de resgate estão empregando esforços para descobrir o paradeiro de Ivone. Inclusive, equipes do Corpo de Bombeiros de Maringá e Cianorte participam de buscas.

A caminhonete Fiat Toro que ela utilizava foi encontrada no final da tarde do mesmo dia, próximo à ponte sobre o Rio Ivaí. Dentro do veículo as equipes de busca encontraram as chaves do automóvel e o celular da moradora. Os sapatos que ela utilizava também foram encontrados embaixo da ponte. Há indícios de que ela tenha pulado no rio.

Equipes do Corpo de Bombeiros mantêm buscas, por terra utilizando cães que farejavam o rastro de possíveis pegadas da mulher, e também aquática, pelas águas do rio Ivaí, próximo de onde os sapatos foram encontrados.

Informações: ELTV Terra Boa