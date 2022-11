Polícia Rodoviária registra 83 acidentes nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado

O Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná (BPRv) registrou 83 acidentes durante o feriado prolongado, com 92 feridos e três mortes. A Operação Proclamação da República, com reforço no policiamento, começou na sexta-feira (11) e foi até a quarta-feira (16).

A operação intensificou o policiamento em todas as rodovias estaduais, visando a segurança dos usuários e motoristas nas estradas. Houve aumento nas ações de fiscalização veicular, de excesso de velocidade e de embriaguez ao volante, reduzindo comportamentos que colocam usuários em risco.

Ao todo, foram lavrados 1.166 autos de infração para veículos e condutores com irregularidades. Já imagens de radar flagraram 2.618 veículos em excesso de velocidade.

“Essa foi uma grande prévia do policiamento para a Operação Verão 2022/2023, que contará com reforço de efetivo, em especial no Litoral paranaense”, disse o comandante do BPRv, tenente-coronel Wellenton Joserli Selmer. “É preciso que as pessoas se conscientizem ao pegarem a estrada, pois o trabalho segue com o objetivo de reduzir os índices de acidentes nas rodovias e a responsabilidade é de todos.”

COMBATE À CRIMINALIDADE

Em relação às apreensões e prisões, a operação também registrou resultados expressivos. Ao todo foram mais de 630 quilos de drogas retirados de circulação e nove pessoas presas em diversas ações durante os cinco dias do feriado.

Em Piraí do Sul, nos Campos Gerais, no dia 11 de novembro, a equipe de canil apreendeu mais de 110 pacotes de cigarros contrabandeados e de produtos eletrônicos sem comprovação fiscal durante abordagem a ônibus.

No domingo (13), a equipe policial do Posto Rodoviário de Charles Naufal, em Sertaneja, Norte do Estado, apreendeu mais de 130 quilos de substância análoga à maconha, que estava sendo transportada em um carro. O condutor foi preso.

Já na terça (15), em Iporã, região Noroeste, foi apreendida meia tonelada de substância análoga à maconha após acompanhamento tático e abordagem a um caminhão que passou em alta velocidade próximo ao posto. O condutor do veículo foi preso. No mesmo dia, em Vitorino, no Sudoeste do Paraná, a equipe de canil apreendeu vários materiais de contrabando, como celulares, cigarros eletrônicos, fones de ouvido, entre outros itens. O material foi encaminhado para a Receita Federal.

Fonte: Agência Estadual de Notícias