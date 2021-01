Mais um motociclista ferido em acidente de trânsito em CM

Em mais um acidente de trânsito envolvendo motociclista em Campo Mourão, um rapaz de 21 ficou ferido. Ele conduzia uma moto Honda 150cc, placa de Campo Mourão, pela avenida Goioerê, quando um veículo GM/Celta invadiu a preferencial, provocando a batida.

O acidente ocorreu por volta das 14h35 desta quinta-feira, no cruzamento com a rua Santa Catarina, no centro de Campo Mourão. O rapaz seguia pela avenida, sentido Lar Paraná/Coamo, enquanto o Celta, placas de Mamborê transitava pela rua Santa Catarina, sentido Centro/Perimetral.

Na queda o rapaz sofreu várias escoriações pelo corpo e foi atendido pelo Samu, que o encaminhou ao hospital Pronto Socorro.