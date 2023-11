Morador de Campo Mourão fatura R$ 10 mil no Nota Paraná

Um morador do Jardim Tropical I, de Campo Mourão, foi contemplado com um dos prêmios de R$ 10 mil do Programa Nota Paraná, vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda. Os ganhadores podem verificar os bilhetes sorteados na quinta-feira (9), através do aplicativo ou do site do Nota Paraná e transferir o valor para a conta cadastrada no programa.

Além dos prêmios de R$ 10 mil, o sorteio contemplou um morador de Pato Branco, no Sudoeste do Estado, com o prêmio máximo de R$ 1 milhão. O segundo e o terceiro prêmios, nos valores de R$ 100 mil e R$ 50 mil, foram para consumidoras de Curitiba.

Outras 15 mil pessoas receberam prêmios de R$ 50 e, 8 mil prêmios de R$ 100 foram distribuídos por meio do Paraná Pay, voltados a atividades de turismo, postos de combustíveis e distribuidoras de gás.

Para participar do Programa Nota Paraná o consumidor deve solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal, o que permite a acumulação de créditos. Esses créditos podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para participar dos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.