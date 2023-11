DER/PR vai leiloar 772 sucatas de veículos recolhidas em rodovias estaduais

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) realizará em 7 de dezembro, às 14h, o leilão de 772 sucatas de veículos divididas em 81 lotes. São automóveis, motocicletas, caminhões e reboques, abandonados na faixa de domínio de rodovias estaduais geralmente devido a acidentes ou panes, recolhidos a pátios do próprio departamento ou do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e não retirados pelos proprietários. O valor estimado das sucatas é de R$ 176.570,00.

O leilão será presencial este ano, no auditório do DER/PR em Curitiba. Podem participar empresas do ramo de desmontagem de veículos, devidamente registradas em órgão executivo de trânsito da unidade federativa em que atuam.

As interessadas devem se credenciar encaminhando o CNPJ com endereço e telefone, Certificado de Cadastro no Departamento de Trânsito do Paraná (Detran/PR), e documento de identificação (RG ou CNH) do proprietário, para o e-mail [email protected].

As sucatas são destinadas exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas peças e partes metálicas, sendo proibida a sua circulação em via pública. Os motores dos veículos não podem ser comercializados, devendo ser desmontados para venda de suas peças e partes.

Representantes legais das empresas poderão avaliar visualmente as sucatas nos locais em que estão armazenadas.

O edital com todas as regras do leilão está disponível no portal do DER/PR, assim como uma lista dos lotes detalhando os veículos, valores e registro fotográfico.

O veículo com maior valor unitário é um caminhão da marca Iveco, ano 2004, parte do lote 12, por R$ 8.500,00. O menor valor é de R$ 50, em sua maioria motos, mas também de alguns carros.