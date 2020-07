Monitoramento por câmeras deve começar no próximo dia 30

Deve entrar em funcionamento no próximo dia 30 de julho o sistema de monitoramento por câmeras do programa Campo Mourão Mais Segura. A data foi definida em reunião realizada nesta semana por representantes dos órgãos de segurança a administração municipal. Até agora 60 pessoas cadastraram-se disponibilizando as câmeras de seus imóveis para análise.

“Agora as polícias Civil e Militar estão validando as câmeras cadastradas. A partir daí serão feitos contatos com moradores dos locais considerados estratégicos no mapeamento que não fizeram o cadastro no sistema para ver o interesse de disponibilizarem suas câmeras”, explicou o coordenador geral do município, Carlos Alberto Facco.

A empresa responsável pelo serviço já negociou a internet para ligação nas duas centrais de monitoramento que serão montadas na 16ª Subdivisão Policial e no 11º Batalhão da Polícia Militar. “Junto com o Conselho de Segurança estamos articulando a obtenção de equipamentos, como computadores e monitores, para equipar essas centrais”, explicou.

A proposta do programa é o compartilhamento de imagens na plataforma contratada pelo município gerenciada pelas polícias Civil e Militar. Qualquer cidadão que tenha câmera na residência ou comércio poderá autorizar a utilização das imagens pelos órgãos de segurança por meio de um cadastro simples. A qualidade da imagem e localização são os requisitos básicos para aproveitamento da câmera.