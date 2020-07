UTFPR oferta 264 vagas em cursos de graduação em Campo Mourão pelo Sisu

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) oferta na edição 2020.2 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 264 vagas em sete cursos de graduação em Campo Mourão: Ciência da Computação, Licenciatura em Química e Engenharias Ambiental, Civil, Química, Eletrônica e de Alimentos.

Para concorrer às vagas, os candidatos devem ter realizado a edição 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições ficam abertas de 7 a 10 de julho, exclusivamente no site do Sisu. O resultado será divulgado no dia 14 e os classificados devem fazer a matrícula remotamente, por meio do envio de documentos entre 16 e 21 do mesmo mês.

O processo de seleção da UTFPR adota a Lei das Cotas, que reserva 50% das vagas para as categorias relacionadas à renda familiar, ao curso integral do ensino médio em escolas públicas, à deficiência e à autodeclaração como pretos, pardos ou indígenas. As notas de classificação vão ser definidas com base na relação de pesos a serem aplicados nas disciplinas do Enem, de acordo com o curso pretendido.

SOBRE A UTFPR

Primeira e única universidade tecnológica do Brasil, a UTFPR está presente em todas as regiões do Paraná com unidades instaladas nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo. Seus câmpus oferecem bolsas e programas de auxílio-estudantil, apoio à participação em eventos, programas qualidade de vida, centros de ensino de idiomas e diversas opções de atividades culturais e esportivas.

Outra vantagem dos alunos que forem selecionados são os programas de dupla diplomação e parcerias internacionais. Com eles, é possível realizar um período de mobilidade em uma universidade estrangeira, com a possibilidade de obtenção do diploma também pela instituição conveniada.