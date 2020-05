Momento de oração, nesta terça, no comércio de Campo Mourão

Em muitas empresas de Campo Mourão, os funcionários, gestores e proprietários farão um momento de oração na calçada em frente a seus estabelecimentos nesta terça-feira (5/5), das 8h45 às 9h. Logo em seguida, as empresas serão abertas para atendimento ao público.

A proposta da realização do ato foi lançada por um grupo de empresários locais e a Associação Comercial e Industrial (Acicam) encampou a ideia e está convidando as empresas associadas e não associada a participarem do Momento de Oração. Segundo os idealizadores da ação, o objetivo é agradecer pela reabertura dos estabelecimentos comerciais.

“Será uma grande oportunidade para clamarmos a Deus que nos dê sabedoria em nossa nobre missão de administradores, principalmente nesse momento de tantas incertezas quanto à saúde financeira de nosso país, quanto ao posicionamento de nossos representantes políticos e o mais importante: quanto à saúde da nossa população”, destaca o presidente da Acicam, Alcir Rodrigues da Silva.

O líder empresarial explica ainda que será “Uma corrente do bem, unindo o comércio através dos colaboradores, administradores e empresários. Pediremos em oração pela sobrevivência de nossas empresas, pela geração e manutenção dos empregos, pelo restabelecimento da saúde dos enfermos da COVID-19 e cessação da pandemia”, conclui o presidente da Acicam.

CUIDADOS

No convite aos empresários para que participem do ato, a Acicam solicita que sejam respeitadas todas as medidas de segurança preconizadas pelos órgãos de saúde, como o uso de máscara, o distanciamento de dois metros entre os participantes e que sejam evitadas aglomerações.