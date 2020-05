Casal morre em acidente próximo a Araruna

Em mais um acidente de trânsito ocorrido neste fim de semana na região, um casal acabou morrendo, na rodovia PR-158, entre Campo Mourão e Araruna. O acidente ocorreu por volta das 18h40, próximo ao Rio Claro.

O veículo da marca VW/Gol era dirigido por Kilmer Suel Silva Rodrigues, de 21 anos, que estava acompanhado de Carol Santos, 22 anos. Ele perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu violentamente contra uma árvore.

O automóvel ficou totalmente destruído e o casal morreu instantaneamente. No interior do veículo foi encontrado uma cadeirinha de criança, roupas e mamadeira. Equipes da Polícia Militar, Samu, Bombeiros e Polícia Rodoviária fizeram buscas nas proximidades, pela suspeita de que alguma criança pudesse ter sido ejetada do veículo.

No entanto, em contato com parentes das vítimas, foi esclarecido que apenas o casal estava no veículo. O impacto foi tão forte que o motor e peças do automóvel foram lançados para longe do local do impacto. Os corpos foram recolhidos e encaminhados ao IML de Campo Mourão.