Missas ao padroeiro São José serão transmitidas pela internet

Nesta sexta-feira, 19 de março, a Igreja Católica celebra o padroeiro de Campo Mourão, São José, ocasião de feriado municipal. No entanto, por conta da pandemia do coronavírus, as celebrações de missas não poderão contar com a presença dos fiéis. A transmissão será feita apenas pela internet.

As celebrações estarão acontecendo em dois momentos, pela página da Catedral no Facebook: a primeira a partir das 9h30, com o bispo dom Bruno Versari. A celebração também abre o Ano Família Amoris Laetitia. A outra missa, também pela internet, será às 18 horas, com o padre Jurandir Aguilar.

Durante este fim de semana (sexta, sábado e domingo), estão proibidas celebrações com presença dos fiéis em todo o município. Ainda de acordo com o decreto municipal, as igrejas só poderão ser ocupadas por 30 por cento de sua capacidade de público durante a semana.

Nesse fim de semana, até mesmo os supermercados permanecem fechados em Campo Mourão. A medida visa reduzir a disseminação do vírus, num momento em que os hospitais estão superlotados e sem vagas para novos pacientes.