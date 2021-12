MG Veículos fecha ano de conquistas com votos de Feliz Natal

A MG Veículos, especializada em 0km multimarcas, deseja a todos os clientes e amigos, um Feliz Natal e Ano Novo de prosperidade. Em 2021, a empresa completou um ano de atividades em Campo Mourão, período marcado por desafios, conquistas e principalmente pelo bom relacionamento junto aos seus clientes.

Com a certeza do dever cumprido, estaremos entrando em férias coletivas nesta quinta-feira (23), para retornar com força total, no dia 4 de janeiro de 2022.