11º BPM entrega mais de 200 brinquedos ao Lar da Dona Jacira

A campanha de arrecadação de brinquedos promovida pelo 11° Batalhão de Policia Militar de Campo Mourão, em parceria com a Acicam, coletou mais de 200 brinquedos, os quais foram entregues na manhã de hoje ao Lar da Dona Jacira.

A Campanha de Arrecadação de Brinquedos para o Natal, começou em meados de novembro, visando garantir um natal mais feliz para crianças que não teriam condições de serem presenteadas pelos pais.

“Fizemos a entrega no Lar da Dona Jacira para que ela faça a distribuição para as crianças daquela comunidade, onde ela conhece todo mundo. Isso tudo foi resultado de uma parceria forte feita junto com a Acicam”, disse o soldado Bortoleto, do 11º BPM.

A entrega dos brinquedos foi acompanhada pelo presidente da Acicam, Bem-Hur Berbet e pelo comandante do 11º BPM, tenente-coronel Adauto Nascimento Giraldes Almeida. O comando do quartel destacou a importância da ação em prol das crianças menos favorecidas e agradeceu o apoio da imprensa, da classe empresarial e da comunidade.