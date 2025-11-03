Mesmo com temporal, cerca de 20 mil pessoas prestam homenagens no cemitério de CM

Nem mesmo o forte temporal que atingiu Campo Mourão na véspera e durante o feriado de Finados foi capaz de afastar os milhares de visitantes que foram ao Cemitério Municipal São Judas Tadeu prestar homenagens a seus entes queridos neste domingo (2). De acordo com a administração, cerca de 20 mil pessoas passaram pelo local ao longo do dia.

Desde as primeiras horas da manhã, missas e momentos de oração reuniram familiares e amigos, que mantiveram a tradição de visitar e ornamentar os túmulos. A última celebração do dia estava marcada para as 19h, com grande presença de fiéis.

Segundo a administradora do cemitério, Jane Iori, mesmo com as chuvas e ventos fortes, o local registrou apenas pequenos transtornos, como galhos espalhados e sujeira causada pela ventania, sem maiores danos às estruturas.

“Enquanto estava chovendo, o movimento diminuiu um pouco, mas assim que parou, o pessoal voltou a visitar normalmente. Tivemos um dia tranquilo, dentro da normalidade”, afirmou Jane.

A diretora destacou ainda que não houve registro de furtos durante o feriado, algo que já havia preocupado visitantes em anos anteriores. “Temos monitoramento por câmeras e equipe de vigilância, o que garantiu segurança a todos”, explicou.

Apesar da tranquilidade, a força do vento provocou a queda de parte do muro dos fundos do cemitério e danificou algumas cabeceiras de túmulos, mas nada que comprometesse a visitação.

“O muro dos fundos caiu com o vento forte, e algumas cabeceiras acabaram quebrando, mas nada grave. Não tivemos árvores caídas, apenas galhos pequenos”, completou a administradora.

Mesmo com o mau tempo, o clima foi de emoção e fé entre os visitantes, que não deixaram de prestar suas homenagens neste Dia de Finados marcado por superação e devoção.