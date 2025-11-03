Temporal causa destruição e deixa famílias desabrigadas em Quinta do Sol

O município de Quinta do Sol, localizado a cerca de 40 quilômetros de Campo Mourão, viveu momentos de pânico na noite desse sábado (1º) após ser atingido por um forte temporal acompanhado de ventos intensos e granizo. A força da tempestade provocou graves estragos em residências, com casas destelhadas, imóveis completamente destruídos e árvores derrubadas em diversos pontos da cidade — inclusive na praça central.

De acordo com o prefeito Leonardo Romero, que acompanhou pessoalmente os trabalhos das equipes de apoio neste domingo (2), o cenário é de calamidade.

“Estamos passando por um momento muito difícil. Muitas famílias perderam tudo. Calculamos que cerca de mil famílias foram atingidas, e mais de 10 mil metros de lona já foram distribuídos. Tivemos que abrigar moradores no ginásio municipal e servir refeições para quem ficou sem condições de voltar para casa”, relatou o prefeito.

Romero adiantou que a Prefeitura de Quinta do Sol deverá decretar situação de calamidade pública, e que já está em contato com deputados estaduais e federais, além do Governo do Estado, para buscar ajuda emergencial.

“O prejuízo é muito grande, tanto nas áreas urbanas quanto rurais. Aviários desabaram, lavouras foram destruídas. Nosso município é agrícola e depende da produção rural, por isso o impacto econômico será alto”, destacou.

O comandante do Destacamento da Polícia Militar de Quinta do Sol, sargento Rafael, afirmou que as forças de segurança, a Defesa Civil e voluntários têm trabalhado incansavelmente para atender a população.

“Foi uma verdadeira tempestade. Conseguimos lonas com apoio do Corpo de Bombeiros e até de municípios vizinhos, como Iretama e Peabiru. Estamos pedindo para que ninguém suba em telhados, pois há risco de acidentes, já que estão molhados e trincados”, alertou o sargento.

A presidente da Câmara Municipal, Sabrina Yamagi Arruda, também participou das ações e reforçou a mobilização conjunta entre os poderes públicos. “É um momento de união. Mais de 300 casas já foram afetadas e cerca de 200 famílias atendidas com lonas. Estamos anotando os nomes e tentando garantir que todas recebam o auxílio necessário. Em breve, o município deve começar a fornecer telhas e outros materiais”, informou.

Entre os moradores atingidos, o sentimento é de perda, mas também de esperança. O morador Alexandre Fabiano de Oliveira contou que perdeu boa parte dos móveis e teve o telhado arrancado. “Ninguém esperava uma chuva com tanta força. Foi devastador. Mas Deus vai abençoar e a gente vai recomeçar com fé e luta”, afirmou.

A Prefeitura, Câmara Municipal e Polícia Militar continuam atuando em conjunto para atender os desabrigados e contabilizar os prejuízos. O ginásio de esportes segue servindo como abrigo temporário, enquanto equipes avaliam as áreas mais afetadas para o levantamento oficial dos danos.