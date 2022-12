Mesmo com chuva espetáculos de Natal serão realizados em Campo Mourão

Em razão da previsão de chuva nesta semana, a coordenação geral do projeto “Atividades Culturais, Campo Mourão Cidade Natal 2022” já organiza a readequação na programação dos espetáculos. Nesta terça-feira (6), a partir das 20 horas, será na Praça São José, cuja abertura foi prejudicada no sábado por conta da chuva. Em caso de chuva, o evento será no Ginásio de Esportes Horley Casali (Jardim Aeroporto).

Na quarta-feira (7), está mantida a programação do espetáculo na Praça Alvorada (Lar Paraná). Em caso de chuva, será transferido para o Ginásio do Lar Paraná. “Estamos trabalhando arduamente para que os espetáculos aconteçam”, explica a presidente da Associação Sou Arte, Raquel Cruz.

A carreata programada para o dia 14 de dezembro deverá fazer uma parada estratégica com uma apresentação especial dos artistas da Associação Sou Arte e presença do Papai Noel na Praça do Japão (Jardim Tropical), às 19h30, em substituição ao espetáculo.