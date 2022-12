Censo: IBGE disponibiliza número de whatsapp para que população marque dia e hora para receber recenseador

A coordenação da área do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de Campo Mourão disponibilizou um número de telefone (WhatsApp) para que as pessoas ainda não recenseadas possam agendar as entrevistas.

É que nesta reta final da contagem, o IBGE encontra dificuldades de contato com moradores de pelo menos três mil residências no município. O telefone para contato é o (44) 9 9181 0346 (WhatsApp).

“O Censo termina neste mês de dezembro e muita gente ainda não foi entrevistada, por isso foi criado esse canal de comunicação para facilitar o contato”, disse o coordenador da área do IBGE em Campo Mourão, Marcos Vinicius Vicente.

O atendimento é mantido de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. “Encerrando o Censo na região, vamos trazer os recenseadores dessas cidades para fazer um mutirão em Campo Mourão, possivelmente de 12 a 18 de dezembro para alcançar o máximo de pessoas ainda não entrevistas nessa reta final”, ressaltou.