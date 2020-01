Menos da metade das crianças cadastradas frequenta os CMEIS de plantão

O que já aconteceu nos anos anteriores se repete neste ano: menos da metade das crianças cujos pais pediram vagas durante o período de férias escolares estão frequentando os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Foram cadastradas 70 crianças no CMEI Doce Magia, no Jardim Tropical e 47 no CMEI Tancredo Neves, no Conjunto Milton Luiz Pereira (Cohapar). Entretanto, segundo a secretária municipal Tânia Caetano, a média de frequência não tem passado de 25 a 27 alunos por CMEI.

“Foram realizadas reuniões prévias com as famílias que afirmaram não terem condições de assistir as crianças durante as férias por motivo de trabalho. Mas mais de 50 por cento não estão levando os filhos”, reforçou a secretária. O plantão de férias começou no dia 2 de janeiro e vai até dia 29.

“Tem o lado positivo, pois deduzimos que essas crianças estão na companhia dos familiares durante as férias. Porém, a Secretaria de Educação disponibiliza toda uma estrutura de funcionários e alimentação escolar com base no número de cadastrados, o que representa despesa aos cofres públicos que não seria necessária”, argumenta.