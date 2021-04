Menino recebe visita surpresa da PRF no seu aniversário em Ubiratã (PR)

A Polícia Rodoviária Federal fez uma surpresa para o pequeno Pedro Henrique em seu aniversário, nesta quarta (14), em Ubiratã (PR). O menino que completou 5 anos recebeu a visita de policiais rodoviários federais em sua casa, durante a festa com a temática da instituição.

Pedro é fã da PRF, e sonha em se tornar um também. Desde os 3 anos ele pede para mãe uma festa de aniversário com o tema da PRF, receber a visita dos policiais e conhecer a viatura.

No ano passado, sua mãe não conseguiu realizar seu desejo e ele acabou comemorando seu aniversário com tema de super-heróis. Dessa vez, ela teve a ideia de procurar os policiais e preparar a surpresa. No dia da festa, os PRFs conseguiram ir à casa de Pedro, levando de presente uma caneca personalizada.

O menino não conseguia esconder a emoção e alegria ao ver a viatura chegando em sua festa, ele pôde conhecer a viatura e tirar fotos com seus verdadeiros heróis.