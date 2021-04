2ª dose da vacinação contra Covid prossegue na Casa da Cultura

Continua nesta quinta e sexta-feira (15 e 16 de abril), a 2ª dose de vacinação contra Covid-19 aos idosos que tomaram a primeira, nos dias 23 e 24 de março. Para receber a vacina a pessoa deve levar RG, CPF, cartão SUS e comprovante da 1ª dose.

“Conclamamos que as pessoas que já tomaram a primeira dose fiquem atentas ao calendário e observem a data anotada no comprovante, porque a imunização só estará garantida com as duas doses”, ressalta o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Ainda nesta quinta, serão atendidos com a primeira dose profissionais de saúde acima de 37 anos, também na Casa da Cultura, das 9 às 16 horas. Para continuidade da primeira dose dos idosos o município depende que o governo do Estado envie nova remessa.