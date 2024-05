Membros da nova diretoria da Acicam estiveram na Faciap

A apresentação oficial da nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) aos dirigentes da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap) aconteceu nesta terça-feira (7/5), em Curitiba. Historicamente, a entidade mourãoense tem laços profundos com a instituição que congrega as ACE’s do Estado, pois participou como membro fundador da Faciap, há 65 anos.

O novo presidente da Acicam, Francisco Viudes, liderou o grupo de diretores da entidade que foi a Curitiba, composto pelos diretores Leonardo Hiroki (advogado) e Nelson Botega (ex-presidente), além de Arnaldo do Amaral Júnior (do Setor Jurídico). A eleição e posse da diretoria da entidade mourãoense – que é pioneira em associativismo empresarial em Campo Mourão e no vale do Piquirivaí – aconteceu no início de abril.

Os dirigentes da Acicam (Gestão 2024-2026) foram recebidos pelo presidente da Faciap, Fernando Moraes. Depois participaram de uma reunião de trabalho da entidade estadual, onde foram discutidos e deliberados vários assuntos de interesse da classe. No encontro com os mourãoenses, Fernando Moraes desejou sucesso a nova diretoria da Acicam e propôs parcerias para a oferta de novos serviços aos empresários mourãoenses. Por sua vez, Francisco Viudes falou sobre as metas da nova diretoria e convidou Fernando Moraes para uma visita a Campo Mourão.

FACIAP

A Faciap representa hoje 296 associações comerciais e um universo de mais de 70 mil empresas em todo o Estado. A entidade é uma das maiores instituições do sistema no Brasil, com atuação em 75 por cento dos municípios paranaenses. Como entidade representativa do empresariado, tem sido porta-voz de seus anseios junto aos governos municipal, estadual e federal, além de entidades privadas que interferem na ação das empresas.

A instituição faz parte da maior ONG brasileira focada no desenvolvimento comunitário, que é composta pela Confederação Brasileira de Associações Comerciais e Empresariais (CACB), 27 Federações Estaduais e 2.038 ACE’s em 2.100 municípios brasileiros. Por trás dessa capilaridade, tem-se aproximadamente 200 mil empresas associadas e 2 milhões de colaboradores.

Este sistema vive seu momento mais importante, pois foi despertado para atuar não somente no desenvolvimento dos empresários, mas também nos negócios de seus associados. Este sistema está se convertendo em verdadeiras agências de desenvolvimento econômico e social de suas comunidades, atuando em todos os setores. Dentre eles, os sistemas financeiro, segurança, responsabilidade social, meio ambiente, comércio exterior.

Atualmente, o sistema tem o compromisso de não somente criar riquezas nas cidades, mas, acima de tudo, fazer com que essa riqueza fique na própria comunidade, de maneira que possa ser melhor distribuída e assim alavancar o progresso.