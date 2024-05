CM/Futsal aplica goleada histórica no Cascavel pela Série Ouro do Paranaense

Depois da vitória por 9 a 1 sobre o Brasília (DF) pela Liga Nacional, o Campo Mourão Futsal não tomou conhecimento do Cascavel – atual campeão da Libertadores – no clássico desta noite de terça-feira, 7, e goleou o time do oeste do Estado, por 8 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Paranaense Série Ouro.

Muito bem distribuído em quadra, e melhor individual e coletivamente, o Carneirão sequer deu chances aos cascavelenses e aos poucos foi construindo o placar. Fazendo valer a Lei do ex, Jhonny fez o primeiro do jogo e Tom ampliou na sequência.

Não demorou e Mazetto fez o terceiro, com Selbach marcando o quarto para fechar o primeiro tempo em 4 a 0. No início do segundo tempo Victor Hugo anotou o quinto, Juninho fez o sexto e Guilherme Lima, o sétimo da partida. Só depois o Cascavel marcou, já com o goleiro linha em quadra. O oitavo do tricolor mourãoense foi anotado novamente por Juninho, que fechou a larga contagem do clássico paranaense em 8 a 1.

“A gente vem fazendo bons jogos, mas o grande diferencial de hoje foi que todos produziram. O índice de aproveitamento foi muito bom. Tivemos três chances no início e fizemos as três. Ganhamos de uma grande equipe que também vai brigar no Paranaense e na Liga. Num contexto geral fizemos um grande trabalho hoje e todos estão de parabéns”, declarou o técnico Sérgio Lacerda, comandante do Carneirão.

Com a vitória, Campo Mourão sobe para a vice-liderança ao lado do Marreco, com 10 pontos em cinco jogos. Um ponto a menos que o líder Umuarama, que tem 1 jogo a mais.

Na sexta-feira, 10, o compromisso será pela Liga Nacional, contra o Taubaté, no Estado de São Paulo.