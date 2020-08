MEI que vende doces no calçadão participa de campanha da Acicam

A presença de um vendedor de paçoca e outros doces caseiros em frente ao Museu Municipal “Deolindo Mendes Pereira”, no calçadão da avenida Capitão Índio Bandeira, em Campo Mourão, chama a atenção. Em uma pequena bancada, onde são expostos seus doces, destaca-se também o cartaz da campanha “Meu Pai Merece um Presentão”, que identifica as empresas participantes da promoção da Associação Comercial e Industrial (Acicam).

O vendedor de rua Neonilton Oliveira (de 29 anos) é Microempreendedor Individual (MEI) e comercializa os doces produzidos pela esposa Eliane Sueli há cerca de 14 meses no local. Oriundo de Camboriú, onde atuava como taxista (até sucumbir à concorrência dos motoristas por aplicativo), radicou-se em Campo Mourão. Ele conta que estava desempregado, quando sua esposa sonhou que a família estava garantindo o sustento com a venda de doces.

Imediatamente compraram os ingredientes necessários, produziram os doces e Neonilton Oliveira começou a vender as guloseimas no local onde permanece até hoje. E o sonho tornou-se realidade. A clientela foi aumentando e as vendas cresceram, assegurando o pagamento do aluguel da casa onde reside a família e também sustento de todos seus membros. O casal tem dois filhos.

Os cuidados contra o novo coronavírus são revelados pela presença de frasco de álcool 70 graus na bancada e o uso permanente de máscara. Outro ponto salientado pelo microempreendedor individual é o cuidado com a higiene, também na produção como na comercialização dos doces.

ACICAM

“É gratificante sentir que a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão enxerga a gente, que a entidade também volta sua atenção para os pequenos negócios, como o meu”, acentua Neonilton Oliveira.

Já o presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, ressalta o slogan da diretoria atualmente a frente da entidade: “Acicam para Todos”. O líder empresarial explica que é imprescindível assegurar apoio aos empreendedores de todos os portes para assegurar o condizente desenvolvimento da comunidade. Também acentua que a entidade oferece uma série de serviços que podem contribuir de forma decisiva para o sucesso daqueles que empreendem em Campo Mourão.