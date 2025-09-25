Mega evento da Acicam marca entrega de prêmios e lançamento do Natal/2025

Um dos maiores e mais concorridos eventos da história da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão marcou na noite desta quarta-feira (24/9) o encerramento da campanha “Acicam Premiada” e o lançamento oficial da campanha promocional “Campo Mourão – Cidade Natal/2025”. A solenidade lotou completamente o hall do Centro Empresarial Cidade e teve a presença não apenas de associados, autoridades, populares e lideranças, mas também do Papai Noel (acompanhado da Mamãe Noel) e a apresentação dos trenzinhos de natal que estarão percorrendo a cidade em dezembro próximo.

Na abertura falou o presidente do Conselho de Administração da Coamo Agroindustrial Cooperativa, José Aroldo Gallassini, em nome dos associados da Acicam. Em seguida discursou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Eduardo Akira Azuma, que representou o prefeito Douglas Fabrício. Os dois últimos a discursarem foram o secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Márcio Nunes (deputado licenciado) e o presidente da Acicam, Francisco Viudes.

O evento prosseguiu com a entrega de prêmios a consumidores contemplados por compras realizadas no comércio local para o Dia dos Pais. Os ganhadores foram: churrasqueiras Pit Smoker – Danielly Canapini e Jeniffer Cidade (com compras realizadas no Supermercado Carreira e no Mercado Cavalcante, respectivamente); diárias no resort Águas de Jurema – Camila de Almeida Rocha (Lojas Campo Belo) e Rivalda dos Santos (Mac Bispo Confecções); vale compras de R$ 1.000,00 – Jonathan da Silva (Supermercado Condor), Rosalina Polido (Supermercado Carreira), Edson Gonçalves (Fio da Navalha), João Machado (Móveis São Carlos) e Gisely Abrão (OCXO Implantes).

O cerimonial também contou com a participação de Rafael Pequito, que discorreu sobre a realização do Empreende Week, no período de 6 a 9 de outubro, no Mourão Garden Eventos. Trata-se de um dos maiores eventos de ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo e negócios do Paraná.

CARROS

Em seguida foi realizada a entrega dos prêmios da quarta e última etapa da campanha “Acicam Premiada”. Marcos Nakayama (com uma compra realizada no Supermercado Carreira) e Pedro Paulo da Silva (que comprou na Lojas LM) receberam os dois veículos Fiat Mobi Like zero quilômetro.

Já os ganhadores dos vales compras de R$ 3 mil foram Juliana Heida (com uma compra realizada no Supermercado Condor), Jessica de Souza (cliente da Lojas Amo), Eliel Leite Lopes (Brasil Vidros), Silvia Andreia da Rocha (Jotaele Variedades Armarinhos) e Paulo Henrique Santos Braz (Supermercado Condor).

A promoção teve o apoio do Município de Campo Mourão e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial), além do patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicredi e Jurema Águas Quentes.

CAMPANHA DE NATAL

O evento prosseguiu com o lançamento da campanha promocional “Campo Mourão – Cidade Natal/2025. Newton dos Santos Leal, diretor de Eventos e Promoções da Acicam, fez a apresentação da campanha que começa agora a ser comercializada junto às empresas locais.