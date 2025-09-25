Integrado recebe etapa única paranaense da Maratona de Programação

Durante a competição, os participantes enfrentaram o desafio de resolver o maior número possível de problemas de programação, formato que exige conhecimento técnico, criatividade, trabalho em equipe e capacidade de resolver problemas sob pressão.

A equipe “papibaquígrafo trevoso” da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) conquistou o primeiro lugar na etapa paranaense, ficando em 19º lugar na classificação geral nacional. As equipes se prepararam desde agosto resolvendo exercícios de programação para a competição.

A competição foi realizada no anfiteatro do Eco Campus do Integrado (Rua Lauro de Oliveira Souza, 440, Área Urbanizada II, Campo Mourão-PR) das 8h às 18h30, reunindo mais de 100 estudantes de diferentes instituições de ensino superior do Paraná. Entre as universidades representadas estavam a Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Instituto Federal do Paraná (IFPR) e Universidade do Oeste Paulista (Unoeste).

O Centro Universitário Integrado de Campo Mourão sediou no dia 13 de setembro, das 8h às 19h, a única etapa paranaense da Maratona SBC de Programação 2025, reunindo 44 equipes de universidades estaduais na busca por uma das 65 vagas para a Final Brasileira. O evento consiste numa competição onde equipes de três estudantes resolvem problemas de programação em cinco horas, utilizando somente um computador e material impresso.

SOBRE A MARATONA

A Maratona de Programação da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) existe há 25 anos e representa uma das etapas classificatórias para o International Collegiate Programming Contest (ICPC), considerado o mundial da programação. Segundo dados do próprio site da maratona, a competição integra a super-regional latino-americana, que possui uma rede global com mais de 400 mil ex-participantes e atualmente reúne competidores de mais de 100 países.

Para o coordenador do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Integrado, professor Anderson Mine Fernandes, a participação no evento representa um diferencial competitivo importante. “A cada ano, observa-se que as instituições de ensino e, principalmente, as grandes empresas da área valorizam os alunos que participam do evento”, destacou.

Campo Mourão como sede única no Paraná

Nos últimos três anos, Campo Mourão foi uma das sedes paranaenses da competição, dividindo a organização com outras instituições. No ano passado, o Paraná teve duas sedes, e neste ano a cidade se tornou a única sede estadual, recebendo as 44 equipes participantes.

“Fato muito relevante, pois pudemos realizar network com outras instituições, o que é muito importante para nós”, avaliou o coordenador, Anderson Fernandes.

Preparação para finais nacionais e internacionais

Os 65 melhores times desta primeira fase, realizada simultaneamente em diferentes sedes pelo Brasil, garantirão vaga para a final brasileira, que acontecerá em São Paulo no início de novembro. A seleção considera não somente o desempenho na resolução dos problemas, mas também critérios de distribuição geográfica e de gênero.

“Os problemas dados na maratona podem contribuir com a lógica de programação dos estudantes, tendo de resolver problemas difíceis, que levam tempo, e da melhor maneira possível. Isso faz com que eles pensem computacionalmente em soluções para cada problema”, explicou o coordenador sobre a importância formativa do evento.

Os mais bem classificados na final nacional podem ser selecionados para as finais latino-americanas, onde serão escolhidos os representantes da América Latina no mundial do ICPC.

Organização e infraestrutura

A organização do evento exigiu preparação específica de infraestrutura, incluindo rede cabeada e sistema próprio para a competição. O Centro Universitário Integrado ofereceu café aos participantes e as tradicionais camisetas da competição, fornecidas pela SBC.

“Preparar um local para tanta gente não é fácil, ainda mais que a maratona exige um preparo dos hardwares para funcionamento. Foi difícil, mas chegamos com sucesso a mais um final de maratona”, concluiu Fernandes.