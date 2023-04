Servidores da Polícia Científica de Campo Mourão oferecem curso preparatório para o concurso

Está se preparando para a prova da Polícia Científica do Paraná e não sabe por onde começar? Servidores que já atuam na área e aprovados em vários concursos públicos lançam um curso preparatório para o concurso.

Em formato de mentoria, os candidatos irão aprender as específicas como Medicina Legal, Criminalística, Anatomia e intensivo de redação. O curso conta com uma plataforma EAD e as aulas serão transmitidas AO VIVO e você também pode assistir PRESENCIALMENTE EM CAMPO MOURÃO.

Perdeu o encontro? Assista pela plataforma que também conta com questões do último concurso e espaço para tirar dúvidas.

Não perca tempo, estude com quem tem as ferramentas necessárias PARA SUA APROVAÇÃO.

Fale através do whats (44) 3016-3236