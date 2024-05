Médico mourãoense embarca para o RS para missão humanitária

Assim como tantos profissionais de todo o Brasil têm feito, o médico mourãoense Claudemir Assunção Trindade, 37 anos, embarcou na noite de ontem para o Rio Grande do Sul. Diante da situação de calamidade vivida pelos gaúchos, vítimas da enchente, ele decidiu voluntariar-se e vai atuar na linha de frente no atendimento às vítimas e também às equipes de apoio.

Clínico geral, formado recentemente, Trindade viajou de ônibus, pagando passagem do próprio bolso. Na bagagem, medicamentos também comprados por ele e doados por grupos de amigos.

O destino será a cidade de Canoas, uma das mais castigadas pela enchente no estado. “A necessidade daquelas pessoas chega até a gente. Graças a Deus eu posso estar contribuindo como médico, e espero que mais pessoas façam o mesmo. Estarei atuando na linha de frente oferecendo suporte médico para as pessoas que precisarem e para as equipes de resgate também”, disse ele.

Além de Trindade, outros estudantes de medicina do Centro Universitário Integrado também embarcaram como voluntários para o Rio Grande do Sul, onde todo tipo de apoio é bem-vindo nesse momento.

“Quero fazer um agradecimento especial à minha esposa Leila Scarabelot, que me deu todo o apoio, ao meu pai e mãe, seu Odair e dona Cida, e a toda família Scarabelot, em especial meus sogros Irineu e Anair”, declarou Trindade.

Pelas doações recebidas em favor dos gaúchos, ele agradeceu também a Dra. Tessa Nogueira, da Clínica São José; Daniele e seu esposo do Laboratório São Gabriel; Devanir, da Liberty; Flávia Melo da Fórmula Exata, e ao amigo Dr. Vanderson, de Mamborê, que se prontificou para dar apoio a essa causa.