Cerca de 12 mil consultas médicas são agendadas por mês em Campo Mourão

Uma média de 12 mil consultas médicas são agendadas todo mês pela Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão. Além de cerca de 8 mil consultas/mês realizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), ainda são agendadas em torno de 4 mil consultas mensalmente para o Consórcio Intermunicipal de Saúde (Cis-Comcam).

Uma das estratégias na busca de reduzir as filas de espera em diversas especialidades é o atendimento aos sábados no Centro de Especialidades do Lar Paraná. Além das consultas, também são realizados pequenos procedimentos, bem como entrega de aparelhos auditivos e óculos.

“É um trabalho permanente porque quase que diariamente entram novos pacientes na fila. O que pedimos encarecidamente é que as pessoas não faltem, porque isso prejudica toda a organização do trabalho”, ressalta a secretária municipal de Saúde, Camila Corchak. Outra recomendação é que caso haja necessidade de acompanhante o paciente leve apenas uma pessoa.

Outra recomendação é a atualização cadastral. “Se a pessoa muda de número de telefone ou de endereço, deve procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa para atualização cadastral. Essa falta de atualização dificulta o acesso ao paciente, muitas vezes não conseguimos comunicar sobre as consultas agendadas”, explica a secretária.