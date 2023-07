Max Moreno toma posse como novo membro da Academia Mourãoense de Letras

Com um discurso objetivo, no qual destacou suas origens, o escritor Max Moreno tomou posse como mais novo membro da Academia Mourãoense de Letras (AML). A cerimônia foi realizada na noite do último sábado (22), na Biblioteca Pública Municipal Prof. Egydio Martello, com a presença de acadêmicos e de membros da Associação Mourãoense de Escritores.

O ponto alto da cerimônia foi quando a mãe de Max, dona Maria, entregou o diploma emocionada ao filho. Ainda no seu discurso de posse, o novo membro da AML, citou a frase: “Se você vai tentar, vá até o fim, caso contrário, nem comece”, de Charles Bukowski.

Jair Elias, presidente da entidade, destaca que a presença de Max Moreno na Academia vai fortalecer ainda mais a defesa pelo livro, pela leitura e literatura em Campo Mourão: “Ele é um escritor nato, um homem das letras e pelas letras, e a sua presença engrandece a AML”, ressalta.

Max Moreno ocupa a cadeira 24, que tem como patrono o professor Egydio Martello, professor e diretor do Colégio Estadual de Campo Mourão na década de 1960. Martello foi o autor do hino a Campo Mourão, canção que desde 1967 representa o povo mourãoense.