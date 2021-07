Homem é ferido a facadas em Iretama e PM prende suspeito

Um homem de 35 anos foi vítima de tentativa de homicídio na cidade de Iretama, na noite desta terça-feira (13). Ele foi ferido a facadas por um rapaz de 21 anos, que acabou preso em seguida pela Polícia Militar.

A agressão ocorreu durante uma briga em um bar da cidade. A vítima recebeu os primeiros atendimentos pela equipe da Polícia Militar, que chegou primeiro ao local. Em seguida o rapaz foi socorrido por equipes de saúde do município.

Após levantar informações sobre o suspeito, os policiais fizeram buscas pela cidade e o rapaz foi preso. Ainda segundo informações do comandante do Destacamento PM, sargento Picarski, o suspeito já é conhecido no meio policial, pois já conta com outra tentativa de homicídio e também passagens pelo crime de tráfico de drogas.

Ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Iretama, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

Informações: Coluna do Rato