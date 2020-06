Máscaras usadas são descartadas na rua em Campo Mourão

Os casos de coronavírus não param de aumentar em Campo Mourão (boletim de ontem já apontava 232), mas ainda assim muita gente parece não estar preocupada com a doença.

O descarte inadequado de máscaras usadas nas ruas evidencia o grau de irresponsabilidade das pessoas e o risco de contágio.

Jogadas nas calçadas, elas se misturam a folhas de árvores, papéis, plásticos e outros tipos de materiais recolhidos diariamente pelos varredores de rua da Seleta Ambiental. “Falta consciência, pois todo mundo sabe que não pode jogar essas máscaras usadas na rua”, diz o varredor de rua, Osvanil de Oliveira, 54 anos,

Ele conta que chega a recolher entre 10 a 15 máscaras diariamente. “Todo dia substituímos os sacos das lixeiras na praça, mas o povo prefere jogar a máscara na rua”, lamenta.

Antes das 10h de ontem, o varredor de rua Luiz Lemes Fernandes, 59 anos, já havia retirado pelo menos umas dez máscaras das ruas. Ele trabalha na área central da cidade, no trecho da avenida Irmãos Pereira, imediações do Clube 10 de Outubro.

“Pelo que a gente sabe a máscara nem deveria ser deixada solta na lixeira, mas sim ser depositada em uma sacola antes. Quando encontro, nem coloco a mão, uso a pá e a vassoura para colocar na sacola. A cada dia, só eu recolho umas 15”, revela.

Companheiro de profissão de Lemes, Paulo Ferreira, 58 anos, não duvida que as máscaras descartadas na rua possam até estar sendo usadas por outras pessoas, no caso, moradores de rua. “Acredito que aqueles que não podem comprar e que precisam entrar em algum estabelecimento vão pegar as que estão jogadas na rua”, preocupa-se.

USO OBRIGATÓRIO

A situação causa riscos para a saúde das pessoas, já que pode colaborar para a contaminação pelo novo coronavírus. O uso de máscaras é obrigatório em Campo Mourão para diminuir o risco de contaminação pela covid-19, tanto em pacientes já confirmados com a doença, quanto para pessoas saudáveis, para evitar infecção, sendo recomendado, neste caso, o uso da máscara de tecido.