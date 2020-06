Homem é agredido após consumir bebida do amigo

Um homem de 44 anos foi ferido com uma tijolada, após ingerir a bebida de um amigo, na cidade de Fênix. O caso foi registrado pela Polícia Militar por volta das 2h desta madrugada.

Com um corte na cabeça, a vítima precisou de atendimento no Hospital Municipal de Fênix. O homem relatou à PM que estava em companhia de outra pessoa, em via pública, quando teria sido agredido por ter ingerido a bebida deste “amigo”. A Polícia Militar realizou patrulhamento, no entanto não localizou o agressor.