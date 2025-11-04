Maria e João lideram o ranking de nomes no Paraná; confira os 60 mais comuns

Os nomes Maria e João são os mais populares entre os paranaenses e sobrevivem às mudanças geracionais. É o que aponta um levantamento inédito do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com base nos dados do Censo Demográfico de 2022.

O estudo “Nomes no Brasil”, divulgado nesta terça-feira (4), também aponta que o sobrenome Silva está presente em mais de 1,1 milhão de moradores do Estado, enquanto Santos é o vice-líder, usado por mais de 900 mil paranaenses.

O levantamento mostra que 459 mil mulheres registradas no Paraná se chamam Maria, o que representa 4,01% da população feminina. Entre os homens, João aparece em 215 mil registros, o equivalente a 1,88% da população masculina.

A análise histórica do IBGE mostra que a preferência por nomes clássicos e religiosos marcou o Paraná nas primeiras décadas do século XX. Entre os nascidos até 1960, Maria, José, João, Antônio, Ana e Terezinha figuravam de forma recorrente entre os mais escolhidos – um provável reflexo de uma tradição associada à religiosidade católica e à influência de costumes familiares transmitidos entre gerações.

A partir dos anos 1970, o padrão começa a se diversificar. Marcia, Sandra, Adriana, Luciana e Patrícia ganham destaque entre as mulheres, acompanhando uma tendência de nomes mais curtos e sonoros, populares em todo o País. Entre os homens, Marcos, Paulo, Marcelo e Rodrigo tornam-se cada vez mais frequentes.

Nas décadas de 1980 e 1990, a influência da cultura urbana e midiática é mais evidente com o aumento de nomes como Juliana, Vanessa, Bruna, Jéssica, Leandro e Rafael, acompanhados da ascensão de nomes duplos femininos como Ana Paula e Maria Eduarda. No mesmo período, Lucas, Bruno e Gabriel consolidam-se entre os meninos.

A partir dos anos 2000, os registros passam a refletir um perfil ainda mais plural, mesclando nomes clássicos com novas tendências. Maria mantém a liderança, mas divide espaço com Ana, Laura, Alice, Julia e Helena, enquanto João permanece entre os mais comuns ao lado de Davi, Miguel, Arthur e Heitor – nomes que simbolizam a preferência contemporânea por opções curtas, bíblicas e com forte presença nas novas gerações.

Nos últimos anos, os dados apontam para o retorno de nomes tradicionais femininos e a valorização de nomes masculinos curtos e universais. Entre as crianças nascidas após 2020, destacam-se Maria, Ana, Alice, Helena e Laura entre as meninas, e João, Davi, Miguel, Arthur e Heitor entre os meninos.

TENDÊNCIA NACIONAL

O panorama paranaense acompanha de perto a tendência nacional, mas com algumas particularidades. No Brasil, José é o nome masculino mais comum, enquanto no Paraná o posto pertence a João. Luiz e Antônio também aparecem com maior frequência no Estado.

Entre as mulheres, a liderança de Maria e Ana se repete tanto no Paraná quanto no País. No entanto, o Estado apresenta uma presença mais expressiva de nomes contemporâneos como Julia, Amanda e Bruna. Já nomes tradicionais como Francisca e Antonia, comuns nas regiões Norte e Nordeste e que figuram entre mais populares do Brasil, têm baixa incidência entre as paranaenses.

Nos sobrenomes, o Paraná segue de perto o padrão nacional, com Silva, Santos, Oliveira e Souza nas primeiras posições, mas em proporções menores. Entre as particularidades estaduais, está o sobrenome Aparecida, comum no Estado, mas que não figura entre os principais sobrenomes brasileiros.

Também há maior presença relativa de Rosa e Machado entre os paranaenses, associados à colonização do Sul, enquanto nomes como Sousa, Jesus e Santana, comuns em outras regiões, têm baixa incidência no Estado.

Nomes mais comuns entre os paranaenses:

Top 30 – Masculinos

João – 1,88% (215.231)

José – 1,76% (201.264)

Luiz – 0,87% (99.093)

Antônio – 0,83% (94.902)

Pedro – 0,80% (92.007)

Lucas – 0,75% (85.604)

Gabriel – 0,69% (78.862)

Paulo – 0,66% (75.634)

Carlos – 0,59% (67.869)

Marcos – 0,55% (62.573)

Rafael – 0,51% (58.351)

Gustavo – 0,44% (50.796)

Eduardo – 0,43% (48.676)

Davi – 0,42% (47.627)

Miguel – 0,41% (46.729)

Matheus – 0,40% (46.171)

Luis – 0,40% (45.671)

Guilherme – 0,39% (45.079)

Felipe – 0,39% (44.444)

Bruno – 0,36% (40.821)

Marcelo – 0,35% (39.794)

Daniel – 0,35% (39.757)

Leonardo – 0,35% (39.730)

Rodrigo – 0,31% (35.983)

André – 0,31% (35.788)

Arthur – 0,31% (35.103)

Fernando – 0,29% (33.048)

Vitor – 0,29% (32.914)

Leandro – 0,28% (31.732)

Mateus – 0,28% (31.515)

Top 30 – Femininos:

Maria – 4,01% (459.229)

Ana – 1,67% (191.349)

Julia – 0,36% (41.480)

Marcia – 0,33% (37.586)

Amanda – 0,31% (35.458)

Bruna – 0,29% (33.322)

Fernanda – 0,29% (33.268)

Laura – 0,29% (33.202)

Juliana – 0,28% (31.988)

Sandra – 0,28% (31.507)

Adriana – 0,27% (31.326)

Alice – 0,27% (31.254)

Patricia – 0,27% (31.227)

Leticia – 0,27% (30.493)

Aline – 0,27% (30.464)

Jessica – 0,26% (29.779)

Camila – 0,25% (28.233)

Helena – 0,25% (28.153)

Eliane – 0,25% (28.147)

Beatriz – 0,23% (26.778)

Mariana – 0,23% (26.271)

Vanessa – 0,23% (26.157)

Gabriela – 0,22% (25.619)

Terezinha – 0,22% (25.588)

Larissa – 0,22% (25.133)

Luana – 0,21% (24.442)

Aparecida – 0,21% (24.433)

Roseli – 0,21% (24.335)

Isabela – 0,21% (24.264)

Vera – 0,20% (22.646)

Sobrenomes mais frequentes no Paraná

Silva – 9,93% (1.136.394)

Santos – 7,93% (907.061)

Oliveira – 4,85% (555.029)

Souza – 3,55% (405.835)

Ferreira – 2,44% (279.161)

Pereira – 2,41% (275.603)

Lima – 2,33% (266.381)

Rodrigues – 2,15% (245.701)

Alves – 2,05% (234.891)

Ribeiro – 1,63% (186.953)

Costa – 1,32% (151.510)

Martins – 1,24% (141.786)

Almeida – 1,13% (129.743)

Gonçalves – 1,06% (121.015)

Gomes – 1,05% (120.143)

Machado – 0,95% (108.980)

Aparecida – 0,92% (105.518)

Lopes – 0,92% (105.509)

Barbosa – 0,87% (99.790)

Soares – 0,84% (96.528)

Carvalho – 0,84% (96.031)

Nascimento – 0,83% (94.470)

Fernandes – 0,80% (92.077)

Vieira – 0,80% (92.073)

Rocha – 0,80% (91.315)

Rosa – 0,79% (90.385)

Dias – 0,78% (89.639)

Batista – 0,76% (86.586)

Andrade – 0,71% (80.853)

Araújo – 0,70% (80.369)

LEVANTAMENTO

O projeto Nomes no Brasil tem por base as listas de moradores dos domicílios durante a coleta dos dados do Censo 2022. Foram registrados, em dois campos distintos, o nome e o sobrenome completo de todos os moradores informados pelo entrevistado na data de referência.

Para fins de divulgação, do campo “nome” considerou-se apenas o primeiro nome informado e, para o campo “sobrenome”, foi feita uma frequência dos sobrenomes, não importando a ordem em que foram registrados. Também não foram previstos sinais diacríticos (acento agudo, circunflexo, grave, cedilha, trema e til); assim, nomes como Antônio, Cauã, Luís e Luísa foram considerados sem tais sinais.

No site do IBGE é possível confirmar dados sobre nomes e sobrenomes e o ranking completo do Brasil, por estados e municípios.

Agência Estadual de Notícias