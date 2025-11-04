Homem é morto a tiros em bar na cidade de Goioerê
Por Redação Tasabendo em 4 de novembro, 2025 às 11:00
Um homem identificado por José Fernando de Oliveira Rosa, 37 anos, foi morto a tiros na cidade de Goioerê. O crime ocorreu por volta das 22h dessa segunda-feira, 3, em um bar na Vila Guaíra.
Segundo as informações, a vítima é filho da dona do bar onde aconteceu o homicídio. O crime teria sido cometido por um homem encapuzado.
Ele se aproximou do local onde Fernando estava e efetuou diversos disparos. Ferido principalmente no rosto, a vítima ainda tentou correr para os fundos do estabelecimento, mas caiu morto. O criminoso fugiu em seguida.
A equipe do Samu foi acionada e confirmou a morte. O corpo foi encaminhado ao IML de Umuarama para autopsia. A Polícia Civil vai investigar a autoria e motivação do crime.
Fonte: Goionews
