Homem é morto a tiros em bar na cidade de Goioerê

Um homem identificado por José Fernando de Oliveira Rosa, 37 anos, foi morto a tiros na cidade de Goioerê. O crime ocorreu por volta das 22h dessa segunda-feira, 3, em um bar na Vila Guaíra.

Segundo as informações, a vítima é filho da dona do bar onde aconteceu o homicídio. O crime teria sido cometido por um homem encapuzado.

Ele se aproximou do local onde Fernando estava e efetuou diversos disparos. Ferido principalmente no rosto, a vítima ainda tentou correr para os fundos do estabelecimento, mas caiu morto. O criminoso fugiu em seguida.

A equipe do Samu foi acionada e confirmou a morte. O corpo foi encaminhado ao IML de Umuarama para autopsia. A Polícia Civil vai investigar a autoria e motivação do crime.

