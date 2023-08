Marca alemã Zeiss Vision Center é inaugurada em Campo Mourão

Foi inaugurada na noite dessa segunda-feira, no centro de Campo Mourão, a Zeiss Vison Center, uma franquia da marca de lentes alemã, líder mundial em tecnologia voltada à saúde ocular. A Zeiss conta com lojas em Nova York, Paris, Milão, Berlin e Pequim, entre outras mais.

Campo Mourão é a primeira cidade de toda a região que passa a contar com a Zeiss, a qual, inclusive, esteve presente até na missão espacial à lua, por isso do astronauta na vitrine em comemoração aos 50 anos desse evento.

O empreendimento foi trazido pelo empresário Newton Leal, que está em Campo Mourão desde 1977, sempre atuando no ramo óptico. Ele fala da satisfação e de um sonho realizado com este novo empreendimento.

“Para mim é uma grande satisfação trazer esse empreendimento para Campo Mourão, onde estou desde 1977, com minha vida toda focada no segmento óptico. Trazer essa referência no que há de mais moderno em lentes para Campo Mourão é um sonho realizado e uma conquista por poder oferecer essa tecnologia para toda a região“, disse o empresário.

Leal ressalta que a tecnologia aplicada aos produtos ópticos da Zeiss faz toda a diferença na qualidade de visão. “Campo Mourão tem se destacado em tecnologia em vários segmentos, e hoje é gratificante trazer esse empreendimento para nossa cidade, sabendo que as tecnologias aplicadas aos produtos ópticos, farão muita diferença para a qualidade de visão já que a Zeiss Vison Center é um centro de adaptação e apoio para a qualidade de visão de nossos clientes.”

Participaram do evento de inauguração o secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma; o presidente do Codecam, Fernando Mizote; o diretor de Planejamento e Pesquisa de Campo Mourão, Carlos Facco; presidente do Rotary de Campo Mourão Fabiano Ribas; os ex presidentes da Acicam, José Nelson Botega e Alcir Rodrigues da Silva, além da gerente do Banco Sicoob Célia Furlanetto; pastor da igreja Adventista, Álvaro Martinho, e a gerente Maria Alliny, familiares e amigos.