Homem encontra drogas em terreno ao procurar ervas medicinais

Mais de dois quilos de Skank, uma droga derivada da maconha, foi apreendida na manhã de hoje em um terreno baldio na divisa dos jardins Capricórnio e Araucária, em Campo Mourão.

A droga foi encontrada por um homem enquanto ele procurava por folhas medicinais no terreno. Ao perceber os produtos ilícitos abandonados no local ele entrou em contato com a Polícia Militar.

Uma equipe foi até o endereço e recolheu as embalagens que pesaram 2,015 quilogramas. A droga foi entregue na 16° Subdivisão Policial para as providências cabíveis.