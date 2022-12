Manutenção elétrica pode afetar abastecimento em Campo Mourão no dia 14

A Sanepar informa que a captação de água do Rio do Campo, que abastece os moradores de Campo Mourão, ficará sem energia no dia 14, quarta-feira. As equipes da Copel programaram manutenção, melhorias e extensão na rede elétrica para o período das 8h às 14h.

Por esta razão, pode haver desabastecimento temporário ou ocorrer baixa pressão nas redes de distribuição de água em todas as regiões da cidade. A previsão é que o fornecimento volte à normalidade a partir das 18h e de forma gradativa. Em situações como esta, a orientação é que se faça uso da água, priorizando alimentação e higiene pessoal.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) recomenda que todos possuam o reservatório e a Sanepar sugere uma capacidade de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.