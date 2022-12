Escola Parigot de Souza recebe prêmio do Concurso da Adita

A Escola Municipal Parigot de Souza teve duas alunas premiadas nos concursos de Desenho e Redação do Programa Educação Ambiental (PEA) por meio do Sistema Campo Limpo. A entrega da premiação foi realizada nesta quinta-feira (8), pela Associação dos Distribuidores de Insumos e Tecnologia Agropecuária (Adita), que promove o concurso junto as escolas.

No concurso de Redação foi classificada a aluna Yasmim Ferreira e no de Desenho, Maria Clara Vieira. Cada aluna ganhou uma bicicleta e as professoras que orientaram os trabalhos ganharam tablet. Já a escola foi contemplada com uma webcam. Para o concurso são distribuídos kits educativos para serem aplicados em salas de aula de 4º e 5º ano do Ensino Fundamental.

As redações e desenhos foram produzidos em sala de aula, com o acompanhamento dos professores. O material foi avaliado por uma comissão julgadora composta por professores de instituições públicas e particulares, além de profissionais da área ambiental, ligados ao Programa Campo Limpo.

O projeto foi criado em 2010 para apoiar instituições de ensino na complementação de conteúdos curriculares relacionados ao meio ambiente. Podem participar professores e alunos de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental com trabalhos sobre práticas de consumo consciente que contribuam para a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos sólidos, bem como a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos.