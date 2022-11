Triatleta mourãoense vai competir em mais uma prova internacional

O triatleta mourãoense, Henrique Pedroso Silvério está de malas prontas para mais uma vez representar o Brasil em uma prova internacional. Pedroso viaja no próximo dia 20 de novembro para Abu Dhabi, no campeonato Mundial de Triathlon.

Em agosto o triatleta foi o terceiro melhor do mundo na prova de longa distância e, para fechar o ano, vai disputar o Mundial na Distância de Super Sprint e na Distância Olímpica, onde vai defender sua medalha.

“Estou empolgado com essa prova, quero novamente poder subir ao pódio e erguer a bandeira do nosso país. Chegar nesse momento é difícil, muitas vezes doloroso só que toda dor faz sentido quando o propósito é nobre. Vou lutar pela nossa medalha, quero trazer ela para o Brasil e poder festejar com vocês”, declarou o triatleta, com bastante motivação e otimismo.

Henrique fez questão de agradecer ao Centro Universitário Integrado que mais uma vez está fazendo parte de sua história. “Também agradeço aos meus parceiros, Dr. Carlos Dubay, Cross Fit lago azul, Dr. Artur Andrade, Osteopata Zita Kloster, Fisioterapeuta Kadu Aldrigue, e ao espaço da piscina (FECAM)”.