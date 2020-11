Mais um prato típico drive thru em CM; parte da renda vai para o Lar Dom Bosco

Em um ano em que a pandemia do coronavírus inviabilizou as festas de pratos típicos em Campo Mourão e região, os eventos no formato drive thru seguem sendo a opção.

No próximo dia 22 de novembro, no Celebra Eventos, será servida a Costela Desossada Recheada, prato típico de Campina da Lagoa. O evento é promovido pelo Buffet Mundial e parte da renda será revertida para o Lar Dom Bosco, que cuida de menores em situação de risco.

O combo custa R$ 40,00 e a entrega será das 10h30 às 14h, tendo acompanhamento de costela, arroz, purê e salada.

Convites estão à venda no Pet Shop Mundo Animal (próximo Supermercado Paraná – Centro), MG veículos multimarcas e Fiorella. Mais informações e convite pelo WhatsAp 999252268.