Codecam organiza evento para discutir Tecnologia e Inovação no Agronegócio

Neste mês de novembro, Campo Mourão receberá a segunda edição do FATI – Fórum do Agronegócio, Tecnologia e Inovação, em formato online e gratuito.

A primeira edição do FATI ocorreu em agosto de 2019, com a participação de 400 produtores rurais, lideranças rurais e políticas, empresários e acadêmicos das instituições de ensino do município. Esse evento teve origem forte em razão da importância do agronegócio para o município, e é tido como de grande potencial de crescimento e de articulação, afirmou o Presidente do CODECAM, Newton Leal.

Neste ano o evento também contará com o I Hackathon AgroTech 2020. A novidade tem por propósito fortalecer as relações entre setor produtivo, academia, governo e sociedade civil, para a geração de negócios inovadores que tenham o agronegócio como pano de fundo e destinatário final.

A abertura do II FATI ocorrerá no dia 25, às 19h30, com palestras sobre a conectividade no campo, a aplicação de internet das coisas (IoT) e da tecnologia 4G e 5G na agricultura. Outros temas também serão abordados durante o evento, dentre eles, a inovação como estratégia de desenvolvimento, o papel da agricultura paranaense nos cenários nacional e internacional, e o que o governo do Paraná tem feito para estimular a agricultura 4.0.

Dentre os dias 27 e 30 o evento reunirá dezenas de alunos de instituições de ensino superior, empreendedores, e aqueles que tiverem interesse, de Campo Mourão, dos municípios da região, e de outros estados, para uma maratona de programação voltada para a busca de soluções para problemas reais do agronegócio. Durante o I Hackathon AgroTech2020 haverá grupo de mentores para orientação das equipes de alunos, informou o presidente.

A Câmara Temática do Agronegócio, do CODECAM – Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, dirige a organização do evento, que tem o SEBRAE e o Sindicato Rural como coorganizadores. Há parceria da COAMO – Cooperativa Agroindustrial, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da UNESPAR, da UFPR, Unicampo, do Centro Universitário Integrado, da Unipar, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, do Governo do Paraná e do EducaInova Hub Educacional. O evento também conta o apoio das rádios Terra FM e Musical FM 100,9, do jornal Tribuna do Interior e do portal de notícias TáSabendo. Empresas locais como a Trucker do Agro, a ProSolus – Agricultura de precisão, e o IN2 – Instituto Integrado de Ciência e Tecnologia, estão no patrocínio dessa importante iniciativa da Câmara, afirmou a coordenação.

As inscrições para o II FATI e para o I Hackathon AgroTech2020 poderão ser feitas através do endereço: www.fati.codecam.org.br.