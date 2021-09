Mais um motociclista ferido em acidente no trânsito de CM

A sexta-feira e até o início da madrugada deste sábado foram marcados por acidentes graves envolvendo motociclistas em Campo Mourão.

Após o condutor de uma moto bater em um Toyota Corola, no meio da tarde de ontem, o que fez com que o automóvel pegasse fogo e ele tivesse fratura exposta na perna, um outro motociclista bateu por volta das 21 horas.

Desta vez, um homem de 59 anos, conduzindo uma moto Honda XLR 125cc, placa de Nova Cantu, acabou batendo na lateral de um GM/Ônix, placas Mercosul (Rancho Alegre do Oeste), na Perimetral Tancredo Neves, esquina com a Rua Eulália Carneiro Campos, no semáforo de acesso ao Jardim Alvorada.

O motociclista atravessava a rodovia, sentido ao bairro e contou que o sinal estava amarelo. Já a motorista do Ônix, de 21 anos, relatou que naquele momento o sinal estava verde para ela.

A Polícia Rodoviária Estadual vai apurar as circunstâncias do acidente. Com o impacto, o motociclista caiu sobre o capô do carro, quebrando o para-brisas. Ele foi atendido pelo Siate, com ferimentos generalizados e suspeita de fraturas.