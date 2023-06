Mais profissionais da educação passarão por treinamento de segurança a partir desta quarta

Começa nesta quarta-feira (21) a nova capacitação de monitores de segurança nas escolas da rede estadual do Paraná. Os monitores são professores, pedagogos ou outros profissionais das escolas que receberão treinamento para lidar com situações de risco que possam acontecer nas instituições de ensino.

A capacitação é ministrada pelo Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária (BPEC) e envolve protocolos que devem ser adotados em momentos de crise. O curso enfatiza também a importância da adoção de medidas preventivas em sala para garantir a segurança, como a resolução pacífica de conflitos, conhecimento e identificação de situações de assédio, além de possíveis casos de bullying.

Entre abril e maio, os diretores de todos os 2,1 mil colégios e professores da rede estadual já participaram do curso de capacitação em segurança escolar, anunciado após a crise de Blumenau.

A atividade integra um pacote de ações para prevenção de situações de violência nas escolas, que inclui também a contratação de psicólogos e universitários da área para atuação nos Núcleos Regionais de Educação e a ampliação da presença policial nos arredores das escolas.

Além disso, as escolas da rede estadual também contam com um Botão de Emergência através do Registro de Classe Online (RCO). O sistema já é utilizado pelos docentes para controle de frequência e notas dos estudantes, além dos planos de aula. O Botão de Emergência está vinculado ao aplicativo 190 PR, da Polícia Militar e, ao ser acionado, gera um atendimento de emergência ao local solicitado. No episódio de segunda-feira (19), os policiais chegaram à escola três minutos após o acionamento.

Agência Estadual de Notícias