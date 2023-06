Fundação Cultural promove Recital de Inverno

Diferentes estilos e gêneros musicais serão apresentados ao público no “Recital de Inverno”, promovido pela Fundação Cultural de Campo Mourão, no próximo sábado (24), às 20 horas, no Teatro Municipal.

Além das atrações que envolvem os alunos da Casa da Música, o Recital contará com a parceria da Escola de Bateria Adriano Lima, que apresentará bandas ao vivo. A programação inclui apresentações de corais, musicalização infantil e o grupo Di Biaggio.

“O Recital não só proporciona uma oportunidade para artistas que estão começando a carreira divulgarem seu trabalho, mas também tem como objetivo fortalecer a cultura local e reunir famílias e amigos por meio da música. Tenho certeza de que será um momento muito agradável e divertido”, explica Roberto Cardoso, diretor presidente da Fundação Cultural de Campo Mourão.