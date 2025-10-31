Homem agride tia e prima adolescente após discussão em residência

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar, por volta das 20h40, em uma residência de Mamborê. Segundo a corporação, um homem agrediu a tia e a prima adolescente após uma discussão dentro da casa onde mora.

De acordo com o relato da vítima, o agressor reside com ela e, naquela noite, estava acompanhado da namorada. Em determinado momento, o casal foi ao banheiro para manter relações sexuais. Segundo a mulher esse tipo de situação ocorre com frequência, mesmo com crianças presentes na residência.

Incomodada com o comportamento do sobrinho, a moradora foi conversar com ele, o que acabou gerando uma discussão. Durante o desentendimento, o rapaz se exaltou e partiu para a agressão, apertando o pescoço da tia e arremessando-a contra a parede.

A filha da mulher, de 14 anos, tentou intervir para separar a briga e também acabou agredida. Ainda durante o conflito, o agressor ameaçou a tia, afirmando que “iria mandá-la para o cemitério”.

As vítimas apresentavam lesões visíveis — a mulher com escoriações no pescoço e dores nas costas, e a adolescente com dor no dedo indicador direito. Ambas manifestaram interesse em representar criminalmente contra o agressor.

Após as agressões, o homem fugiu do local, mas foi localizado pela Polícia Militar durante patrulhamento no bairro. Conforme o boletim, ele não resistiu à abordagem, embora apresentasse sinais de uso de drogas. Durante o deslocamento na viatura, o suspeito voltou a ameaçar a tia, dizendo que “ela vai se ver comigo”.

O homem recebeu voz de prisão e todos foram encaminhados ao hospital para atendimento médico e confecção do laudo de lesões corporais. Em seguida, vítimas e agressor foram levados à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, onde o caso foi formalizado para os procedimentos cabíveis.