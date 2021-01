Mais de 100 mil consultas ao SPC/Acicam em 2020

Ao longo do ano passado, o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), ofertado pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), atendeu a 100.506 consultas. No mesmo período foram registradas 6.183 inclusões de consumidores inadimplentes pessoas físicas e jurídicas -, enquanto outros 5.307 consumidores cadastrados regularizaram suas pendências e foram excluídos do cadastro.

O SPC/Acicam disponibiliza ferramentas que contribuem para a redução da inadimplência, um dos principais problemas enfrentados pelo comércio e a indústria. Do vasto portfólio de serviços ofertados pela Acicam aos seus aproximadamente 1.200 associados, o SPC é o mais antigo e um dos mais acessados todos os meses. Várias modalidades de consultas são disponibilizadas aos interessados que buscam informações sobre consumidores que buscam realizar compras parceladas de produtos ou serviços.

As consultas pela internet respondem por mais de 95 por cento todos os meses, o que agiliza o serviço. Também são disponibilizadas as consultas no balcão do órgão, que funciona no primeiro pavimento do Centro Empresarial Cidade. O cadastro do SPC/Acicam tem 16.897 registros ativos: 16.437 de pessoas físicas (CPF) e 460 de pessoas jurídicas (CNPJ).