Mais 23 túmulos abandonados podem ser desapropriados no Cemitério

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Campo Mourão publicou edital no órgão oficial eletrônico onde concede prazo de 30 dias para a regularização da situação de 23 imóveis no Cemitério no Cemitério Municipal São Judas Tadeu. Os túmulos encontram-se em total estado de abandono e caso os responsáveis não executem as melhorias os lotes serão revertidos ao patrimônio do município, que poderá fazer a remoção dos restos mortais para o ossário.

Na lista constam sepulturas que que tiveram enterros entre 1979 e 2006. “A maioria a gente já manteve contato com as famílias por telefone, mas até agora não demonstraram interesse em executar as melhorias. Mais de cinco meses se passaram e os túmulos continuam do mesmo jeito”, explicou a servidora responsável pela administração do Cemitério, Janete Iori.

Segundo ela, da outra lista publicada no mês de outubro do ano passado vários manifestaram interesse em providenciar as melhoriasm, mas até agora não tomaram providências. “Já estendemos o prazo considerando a situação de pandemia, mas agora vamos desapropriar, até porque o cemitério está lotado e estamos precisando de espaço para sepultamentos”, explicou Janete.

O secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Ireno dos Reis Pereira, explica que a prefeitura está em busca de uma área e contratação de um projeto para construção de um novo cemitério municipal. “Já temos um terreno em vista, lembrando que para a construção é preciso obedecer uma série de exigências em relação a leis ambientais”, explica o secretário.

O Cemitério São Judas Tadeu conta com mais de 15 mil túmulos em uma área de 3,5 alqueires. O secretário ressalta que no Cemitério Parque do Prever, no Jardim Cidade Nova, o município conta com 100 lotes para sepultamentos, onde já foram ocupados cerca de 40.