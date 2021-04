Bandidos levam trator de sítio após renderem família, em Eng. Beltrão

Mãe e filho viveram momentos de tensão em poder de dois homens armados com pistola e revólver, após eles invadirem a propriedade rural onde a família mora, em Engenheiro Beltrão, para roubar um trator e outros implementos agrícolas.

O assalto ocorreu por volta das 19h de sábado, no Sítio Trevo, próximo à rodovia PR-082, sentido ao distrito de Figueira do Oeste.

A dupla rendeu primeiro o filho, no momento em que ele chegou de moto. Em seguida os criminosos entraram na casa e trancados os dois no banheiro. As vítimas ouviram na sequência o barulho de um caminhão, que pode ter sido usado pelos bandidos para levar o trator.

Durante o assalto, os criminosos teriam dito que a ação era para cobrar uma dívida do dono do sítio, que não mora na propriedade. Após permanecerem mais de uma hora no local, os criminosos saíram levando o trator traçado Valtra BM 110, ano 2016/2017 com armação de Guincho da Jan.

Após conseguirem se libertar do banheiro, mãe e filho acionaram a Polícia Militar. Com a chegada da equipe do destacamento de Engenheiro Beltrão e do proprietário do sítio, foi constatado que além do trator, os ladrões levaram uma roçadeira Still FS250 e um motosserra Still 038.

Também foi levado do filho da moradora um vídeo game e um celular Iphone 5. A Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou as vítimas a registrarem queixa na delegacia da Polícia Civil.

Informações: Enfoque Regional