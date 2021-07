Defendendo a liderança do grupo na LNF, Campo Mourão/Futsal recebe hoje o Pato na arena UTFPR

No grupo mais equilibrado da Liga Nacional, Campo Mourão e Pato Branco entram em quadra na noite desta quarta-feira, às 19h, na Arena UTFPR (Belin Carolo) com objetivos distintos. O carneiro tricolor tem 19 pontos e é líder do grupo C, quer vencer para manter a condição de primeiro lugar e a classificação antecipada para os play-offs. Já o Pato é o sétimo colocado com 12 pontos e está fora da zona de classificação.

O time do sudoeste do Paraná vem fazendo campanha irregular e precisa da vitória para manter a esperança de vaga à próxima fase. Fator este que apimenta ainda mais o clássico paranaense, cercado de rivalidade entre as duas tradicionais equipes.

VANTAGEM

Na LNF, Campo Mourão leva ligeira vantagem sobre o adversário. Em três anos de confrontos pela competição nacional foram realizados cinco jogos, com três vitórias mourãoenses, um empate e apenas uma vitória do Pato. No último duelo, válido pelo primeiro turno, vitória de Campo Mourão por 4 a 0 jogando em Pato Branco, onde, aliás, o carneiro tricolor nunca perdeu em compromissos da Liga Nacional.

NA TELINHA

A LNFTV e TVNSports transmitem o jogo ao vivo (streaming), a partir das 18h45 no site da TVNSports. Para assistir é preciso ser assinante da plataforma.