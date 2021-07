Mais 13 municípios batem recorde de temperaturas baixas; Campo Mourão registrou mínima de -2,7ºC

O frio intenso segue presente e com temperaturas baixas em diversas cidades do Paraná. Na madrugada desta sexta-feira (30), 13 municípios localizados nas regiões metropolitana de Curitiba, Noroeste, Oeste, Sudoeste, Sul, Norte e Litoral apresentaram recordes de temperaturas mínimas para o ano. Em Campo Mourão, a mínima durante a madrugada foi de -2,7ºC.

Ao todo, as estações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registraram temperaturas negativas em 29 localidades. General Carneiro apresentou mínima de -7,3ºC, a mais baixa do Estado.

O declínio das temperaturas é resultado de uma massa de ar polar que avançou pelo Paraná entre segunda e terça-feira (26 e 27), que deve mantê-las baixas até o fim de semana. “A diferença de resfriamento em relação aos outros dias desta semana é que nesta sexta-feira houve pouco vento, então a sensação térmica está muito mais próxima ou condizente com os valores apresentados pelos termômetros”, explicou Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar.

As estações do Simepar apontaram nesta semana recordes de temperaturas mínimas em 2021 nos municípios de Altônia (1,1ºC), Antonina (2,8ºC), Baixo Iguaçu (-1,7ºC), Cerro Azul (-2,5ºC), Cornélio Procópio (2,0ºC), Foz do Iguaçu (-1,8ºC), Guaíra (-0,9ºC), Guaratuba (5,0ºC), Lapa (-3,6ºC), Paranaguá (5,5ºC), Pinhais (-2,7ºC), Santa Helena (-2,3ºC) e União da Vitória (-3,9ºC).

“Com essas temperaturas tão baixas é quase que inevitável que a geada apareça em muitos municípios paranaenses no amanhecer, até mesmo no extremo Norte ou em parte da faixa litorânea do Estado”, disse Jacóbsen.

Também foram registradas temperaturas abaixo de zero em Assis Chateaubriand (-1,1ºC), Cambará (-0,5ºC), Campo Mourão (-2,7ºC), Capanema (-1,7ºC), Cascavel (-1,7ºC), Clevelândia (-1,6ºC), Colombo (-3,1ºC), Francisco Beltrão (-0,7ºC), Guarapuava (-4,3ºC), Inácio Martins (-3,7ºC), Irati (-1,7ºC), Jaguariaíva (-1,1ºC), Laranjeiras do Sul (-0,6ºC), Marechal Cândido Rondon (-1,9ºC), Palmas (-2,9ºC), Palotina (-3,3ºC), Pinhão (-3,7ºC), Ponta Grossa (-3,3ºC), Telêmaco Borba (-1,7ºC) e Toledo (-3,8ºC).

Curitiba registrou mínima de -0,6º C nas primeiras horas do dia, mas a sensação térmica chegou a 0ºC. O frio desta sexta-feira na Capital ficou bem perto daquele de quinta-feira (29), a temperatura mais baixa do ano, de -0,8ºC.

PREVISÃO

Para o final de semana, de acordo com o Simepar, ocorrerá uma grande amplitude térmica entre sábado e domingo. O Paraná deverá apresentar temperaturas baixas ao amanhecer, mas com tardes ensolaradas e mais quentes.

Agência Estadual de Notícias